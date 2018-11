Dafne Schippers terug bij Bart Bennema

De 26-jarige topsprintster uit Utrecht trainde van 2008 tot en met 2016 ook al bij Bennema. In 2015 pakte ze onder zijn leiding de wereldtitel op de 200 meter.

Bennema, bondscoach van de Atletiekunie, zal de komende jaren de coaching van de 100 meter en de 200 meter sprinters voor zijn rekening nemen. Een aantal van hen, onder wie Dafne Schippers, trainden bij de onlangs vertrokken Amerikaan Rana Reider.

Schippers maakt hiermee deel uit van de selectie die onder andere bestaat uit atleten Churandy Martina, Jamile Samuel en Nadine Visser. Schippers trainde tussen 2008 en 2016 al bij de succesvolle Bennema met een reeks indrukwekkende resultaten waaronder het winnen van haar eerste wereldtitel in 2015.

"Ik ben heel erg blij met de hernieuwde samenwerking met Bart. We kennen elkaar goed, weten wat we aan elkaar hebben en samen zien we de toekomst met alle vertrouwen tegemoet. Ik kijk er naar uit om een mooi vervolg te geven aan de fijne samenwerking die we altijd hebben gehad", aldus Schippers.

