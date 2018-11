Video: Fellaini ’steelt’ mascotte van teamgenoot

Het is nog steeds een ongewoon gezicht: Fellaini zonder zijn lange krullen. Het was dan misschien ook geen wonder wat er zich afspeelde in de tunnel van Old Trafford.

Elke basisspeler krijgt bij het oplopen van het veld altijd een mascotte mee, jongens of meisjes die trots als een pauw aan de hand van een stervoetballer mogen lopen. Maar toen de spelers naar het veld gingen lope,, was de Rode Duivel plotseling zijn mascotte kwijt. Tot ongeloof van Fellaini zelf, die verbaast in het rond begon te kijken.

Ploegmaat Jesse Lingard was zo vriendelijk om zijn mascotte af te staan aan Fellaini, wiens mascotte zich domweg van ploeg had vergist en dus bij de spelers van Young Boys stond.

