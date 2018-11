Cruciale clash voor Mbappé en Neymar

Als PSG vanavond verliest van Liverpool, is het afhankelijk van het resultaat tussen Napoli en Rode Ster Belgrado. Wint Napoli, is het Champions League-avontuur van PSG voor dit jaar ten einde.

Groep C wordt niet voor niets de groep des doods genoemd. Met Liverpool, Napoli en PSG zijn er drie ploegen die grote kans maken op de twee tickets naar de laatste 16. Ondertussen pakt underdog Rode Ster Belgrado ook zijn punten. Rode Ster hield Napoli op 0-0 en versloeg Liverpool met 2-0.

Eliminatie brengt voor PSG grote financiële gevolgen met zich mee. Er wordt in Parijs zwaar geleund op investeringen van de Qatarese eigenaar, tot onvrede van andere clubs. De Parijzenaren zouden een loopje nemen met de Financial Fairplay-regels, waarin de uitgaven in verhouding moeten staat tot de omzet.

De omzet werd de afgelopen jaren opgeklopt met twijfelachtige sponsorconstructies vanuit Qatar. Dat maakte de enorme transfers van Neymar (222 miljoen euro) en Kylian Mbappé (140 miljoen euro) mogelijk.

De geldstroom uit Qatar werd onder druk van de UEFA al teruggeschroefd. Mocht PSG na de winter geen Champions League meer spelen, valt de omzet nog lager uit. Vorig jaar haalde PSG 62 miljoen euro uit Europese premies.

In het ergste geval moet PSG overgaan tot verkoop van Mbappé of Neymar. Daarom maken de Fransen haast. Er wordt gesproken met verschillende sponsoren om de omzet te verhogen. PSG wil het contract met kledingsponsor Nike verlengen. Het contract met hoofdsponsor Fly Emirates loopt in 2019 af. Een opvolger moet 65 miljoen euro per seizoen gaan betalen.

