Van Bommel kiest weer voor zelfde elf

Het elftal van trainer Mark van Bommel is, in vergelijking met het competitieduel van zaterdag met sc Heerenveen, ongewijzigd.

PSV kan de achtste finales van het belangrijkste Europese clubtoernooi niet meer bereiken. De derde plaats, die recht geeft op een vervolg in de Europa League, is het hoogst haalbare voor de Eindhovenaren. De achterstand op Tottenham Hotspur is drie punten. Na Barcelona speelt PSV in december in Milaan tegen Internazionale.

Van Bommel zei dinsdag al dat hij geen spelers gaat sparen voor de belangrijke uitwedstrijd van zondag in de eredivisie tegen Feyenoord.

FC Barcelona is met tien punten al zeker van een plek in de volgende ronde van de Champions League. Trainer Ernesto Valverde mist onder anderen de geblesseerden Luis Suárez (rechterknie), Rafinha (gescheurde kruisband in linkerknie) en Sergi Roberto (hamstring). Ook Oranje-doelman Jasper Cillessen is wegens lichte klachten in Spanje achtergebleven. De Argentijnse spelmaker Lionel Messi is in Eindhoven wel van de partij. Ivan Rakitic en Philippe Coutinho zijn, na net te zijn teruggekeerd van blessures, fit genoeg om te starten in het Philips-stadion.

Opstellingen PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever en Angeliño; Rosario, Pereiro en Hendrix; Lozano, De Jong en Bergwijn.

FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet en Jordi Alba; Rakitic, Sergio Busquets en Vidal; Dembélé, Messi en Coutinho.