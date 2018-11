Liverpool met Van Dijk en Wijnaldum tegen PSG

Het duo van Oranje had afgelopen zaterdag in de gewonnen uitwedstrijd tegen Watford (0-3) eveneens een basisplaats. Bij de thuisploeg doen Neymar en Kylian Mbappé vanaf de aftrap mee. De twee topspitsen kwamen met lichte blessures terug van hun interlandverplichtingen. Ze bleven in het afgelopen weekeinde in de Franse competitie uit voorzorg nog aan de kant.

Liverpool en Napoli staan in groep C op zes punten en PSG heeft vijf punten. De Engelse ploeg won in de thuiswedstrijd met 3-2 van de Franse kampioen. Ook Rode Ster, dat woensdagavond in Napels in actie komt, is met vier punten nog kansrijk in de poule. Lorenzo Ebecilio begint bij de Servische ploeg op de bank.

In groep B, met PSV en Barcelona, treedt Internazionale met Stefan de Vrij aan bij Tottenham Hotspur.

Stefano Denswil en Ruud Vormer beginnen met Club Brugge aan de uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund.