Leclerc direct snel in Ferrari

De Monegask stapte woensdag voor het eerst in zijn Ferrari en was direct de snelste man op de baan. Hij hield Pierre Gasly, die zijn eerste meters in een Red Bull-bolide maakte, achter zich.

Pierre Gasly, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, maakte woensdag voor het eerst kennis met zijn nieuwe team Red Bull Racing. Ⓒ Red Bull

Leclerc kwam dit seizoen uit voor Sauber, maar wordt volgend jaar teamgenoot van Sebastian Vettel bij Ferrari. Kimi Raikkonen bewandelt de omgekeerde weg en keert terug bij het team waar hij in 2001 zijn debuut in de Formule 1 maakte. Gasly wordt bij Red Bull de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen en vervangt de naar Renault vertrekkende Daniel Ricciardo.

Charles Leclerc mocht woensdag voor het eerst het Ferrari-rood aantrekken. Ⓒ Hollandse Hoogte

Lance Stroll zette enigszins verrassend de derde tijd neer. De Canadees kwam dit jaar uit voor Williams, maar bevond zich steevast in de achterhoede. In Abu Dhabi maakte hij voor het eerst kennis met Force India, zijn toekomstige werkgever.

De Fin Valtteri Bottas kwam in zijn Mercedes slechts tot de vierde tijd. Dannil Kvyat was de man met de meeste kilometers achter zijn naam. De bij Toro Rosso terugkerende Rus kwam tot een totaal van maar liefst 155 rondes. Hij noteerde de achtste tijd.

Max Verstappen kwam woensdag niet in actie. Hij had zijn meters op dinsdag al gemaakt.

Bekijk ook: Verstappen rijdt bijna driedubbele raceafstand