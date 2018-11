Donk met Galatasaray uit Champions League

De Turkse kampioen ging bij het nog puntloze Lokomotiv Moskou verrassend onderuit: 2-0. Daardoor bleef 'Gala' in poule D op vier punten staan en kwam de Russische ploeg op drie punten. FC Porto (tien punten) en FC Schalke 04 (acht), die woensdagavond in Portugal tegen elkaar spelen, zijn door de nederlaag van de Turkse club bij voorbaat verzekerd van overwinteren op het kampioenenbal.

Vlak voor de rust opende Grzegorz Krychowiak de score met een schot dat via verdediger Ryan Donk in het Turkse doel verdween. In de 54e minuut zorgde Vladislav Ignatijev voor 2-0.

Galatasaray had thuis nog met 3-0 van de Russen gewonnen. De Turkse ploeg moet in de laatste groepswedstrijd thuis tegen FC Porto winnen om op eigen kracht door te gaan in de Europa League.