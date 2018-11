Mertens en Neymar laten landgenoten achter zich

Mertens maakte woensdagavond zijn 19e en 20e Europese doelpunt voor Napoli. Daarmee passeerde hij Cavani als Europees topscorer van de club uit Napels. Hij werd ook de kersverse Champions League-topscorer van Napoli. Die titel neemt hij met tien doelpunten over van Lorenzo Insigne.

De treffers maken van Mertens ook de Belgische topscorer van het Champions League-toernooi. Hij passeert Eden Hazard.

Neymar Ⓒ AFP

Neymar klopt Virgil van Dijk

In de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Liverpool schoot Neymar zijn 31e Champions League-treffer tegen de touwen. De Braziliaan had daar 52 duels voor nodig. Hij passeert Kaka als Braziliaans topscorer in het toernooi.

Slechts vier spelers scoorden vaker in 52 Champions League-wedstrijden. Ruud van Nistelrooy maakte er 43, Lionel Messi 33. Robert Lewandowski en Edinson Cavani maakten er 32.