Gezondheid Pelé holt toch weer achteruit: familie viert Kerstmis in ziekenhuis

„Onze Kerstmis thuis is uitgesteld”, schrijft Kelly Nascimento bij een foto met haar halfzus Flávia in het ziekenhuis. „We hebben met de doktoren besloten dat het, om diverse redenen, beter is om hier te blijven met alle verzorging die zijn nieuwe familie in het Einstein-ziekenhuis ons geeft. Zoals altijd bedanken we jullie voor alle liefde die we krijgen uit Brazilië en de rest van de wereld. Jullie liefde voor hem en jullie verhalen en gebeden zijn een grote steun. We weten dat we niet alleen zijn.” De dochters van Pelé publiceerden zondag een foto waarop te zien was dat hun vader in het ziekenhuis op tv naar de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk keek.

Het ziekenhuis had woensdag in een medische update al laten weten dat de gezondheidssituatie van Pelé „aan het verergeren” is. Hij heeft volgens de doktoren extra verzorging nodig vanwege „problemen aan nieren en hart.”

Bij Pelé werd vorig jaar darmkanker geconstateerd, waarna een tumor is verwijderd. Hij werd eind november opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. In eerste instantie luidde de verklaring dat dit was voor behandeling van de darmkanker, maar later bleek Pelé ook een luchtweginfectie te hebben. De Braziliaan, die in 1958, 1962 en 1970 met zijn land wereldkampioen werd, heeft al jaren een broze gezondheid.