Barça schiet Europese hoop PSV aan diggelen

In een poule met Barcelona, Inter en Tottenham Hotpsur blijkt dat PSV nét iets tekort komt om echt mee te doen in het kampioenenbal. Op de cruciale momenten valt het balletje net verkeerd, of besluit de scheidsrechter in het nadeel van de landskampioen. Toch was er na vier wedstrijden nog een kleine kans op de derde plek in de poule en dus een ticket voor de Europa League.

Van Bommel zei voorafgaand aan het duel nog dat zijn team ’risico moest nemen’ om resultaat te halen tegen de Catalanen. En dus lieten de Eindhovenaren zich meteen gelden in de openingsfase. Hirving Lozano werd al snel onregelmentair gestuit door Sergio Busquets op zo’n twintig meter van de goal. Gastón Pereiro zette zich achter de bal, maar doelman Marc-André ter Stegen redde de bal uit de hoek. Uit de daaropvolgende corner kreeg Luuk de Jong een schietkans, maar zijn rollertje met links was een makkelijke prooi voor de Duitse sluitpost.

Paal

Na een kwartier kwam de beste kans voor de ploeg van Van Bommel. Pereiro schoot de bal met de binnenkant van de voet prachtig op doel, maar de paal hield een voorsprong tegen. In de rebound - na slecht uitverdedigen van de kampioen van Spanje - kreeg Pablo Rosario een goede schietkans, maar ook deze poging strandde in schoonheid.

Het eerste echte wapenfeit van de equipe van trainer Ernesto Valverde - een schot van Philippe Coutinho, stuiterde maar net naast de goal van doelman Jeroen Zoet. In de 24e minuut had Pereiro, praktisch oog-in-oog met Ter Stegen, moeten scoren. De Uruguayaan wipte het leder helaas óver in plaats van ín het doel. PSV had op dat moment zeker op voorsprong moeten staan.

Gaston Pereiro wipt de bal net over. Ⓒ ANP

Lat en paal

Toch kreeg Barcelona ook mogelijkheden. Een halve omhaal van Arturo Vidal werd uit de kruising gekopt door Rosario. De daaropvolgende hoekschop werd door Angelino van de lijn gehaald. Ook Lionel Messi was enkele keren dichtbij een treffer, maar vond Zoet op zijn weg.

De slotfase van de eerste helft was exemplarisch voor de Champions League-campagne van PSV tot dusverre. Een kopbal van De Jong belandde op de lat, de rebound van Rosario op de paal. PSV had zodoende al drie keer het aluminium geraakt. En zo werd de rust met 0-0 bereikt, iets wat PSV - dat met bezieling speelde - zich mocht aanrekenen.

Messi

Na rust verzuimde PSV om de druk te blijven opvoeren, al was Rosario in de 59e minuut dicht bij een goal met een pegel van afstand. Een aloude wet trad een minuut later in werking. Messi liet Jeroen Zoet aan de andere kant van het veld kansloos met een vliegensvlug schot met links: 0-1. Geen verdiende tussenstand, maar dat had de ploeg van Van Bommel aan zichzelf te wijten.

De achterstand zorgde ervoor dat PSV het even kwijt was. Barcelona kreeg enkele schietkansen, maar Zoet hield de landskampioen op de been. In de 70e minuut werd het duel beslist. Messi legde een vrije trap met ogenschijnlijk gemak voor de voeten van Gerard Pique, die een beetje verrast leek, maar wel prima raad mee wist met het buitenkansje: 0-2.

Toch bleef het kansen regenen voor PSV, maar Steven Bergwijn en Lozano hadden het vizier niet op scherp staan. De bal wilde er simpelweg niet in, zo leek het.

Net niet

Maar tóch wist De Jong de verdiende PSV-treffer binnen te koppen, in de 82e minuut klopte hij Pique in de lucht: 1-2. Een gelijkmaker had gezien de kansenverhouding terecht geweest, maar het tekende de Europese campagne van PSV: het was - in een loodzware poule - allemaal nét niet.