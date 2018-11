Vormer en Brugge overwinteren in Europa League

Bij winst op Borussia Dortmund had Club Brugge in theorie nog kans op overwintering in de Champions League. De Belgen waren Dortmund dan tot op drie punten genaderd, met nog één wedstrijd te gaan.

Voorafgaand aan de wedstrijd had AS Monaco al verloren van Atletico Madrid. Daardoor kon AS Monaco, met nog één wedstrijd te gaan, maximaal nog gelijk in punten komen met Brugge. Het onderlinge resultaat is echter al in het voordeel van Brugge.

De eerste kansen waren voor de thuisploeg. Dortmund-middenvelder Alex Witsel probeerde het van afstand. Brugge-doelman Ethan Horvath moest redding bieden op een schot van Christian Pulisic.

Het eerste wapenfeit van Brugge laat bijna een half uur op zich wachten, tot oud Feyenoorder Sofyan Amrabat uithaalt. Hij schoot echter naast. De grootste kans van de eerste helft is voor Marko Reus. De Duits international komt één-op-één met Horvath, maar mist.

In de tweede helft toonde Denswil zijn waarde. Hij haalde het gevaar uit een goede voorzet van Reus. Aan de andere kant kon Brugge-spits Wesley niet voor gevaar zorgen.

Een kwartier voor tijd kwam nog een oud-Ajacied in de ploeg bij Brugge: Emmanuel Dennis verliet het veld voor Mats Rits. Ook hij kon niet voor de openingstreffer zorgen.

