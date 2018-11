De Jong: ’Tja, dat is Messi’

De aanvoerder van de Eindhovenaren vindt dat PSV zichzelf heeft vergeten te belonen. „We moeten op voorsprong komen in de eerste helft. Het ging op en neer, want zij hebben ook goede kansen gehad hè”, zegt hij voor de camera van Veronica.

Hij vervolgt: „We hebben een goede pot neergezet. Dan valt die goal, ook nog via een been. Maar ja, dat is Messi. Dat is zuur. Het was een leuke wedstrijd voor het publiek, maar we vergeten ons te belonen.”

