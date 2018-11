Bergwijn: ’Als het één dag had gekund...’

Bergwijn baalt dan ook als een stekker. „Het had gewoon vandaag moeten gebeuren. We kregen zoveel kansen en al je die niet maakt, weet je dat de tegenstander dat wel doet”, aldus de international voor de camera van Veronica.

Hij vervolgt: „Onze tactiek werkte. We lieten ze om ons heen voetballen, in plaats van door het centrum. Dat ging goed en natuurlijk komen ze er dan nog doorheen, maar het is ook een hele goede ploeg. Dan is het toch weer shit als je die tegengoal krijgt. Uiteindelijk wilde het vandaag allemaal net niet voor ons.”

