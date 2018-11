Van Bommel: ’De Jong mag nog wel even blijven’

„Je krijgt niet altijd wat je verdient, dat hoort bij het voetballen. Vandaag zaten we aan de verkeerde kant”, aldus de voormalig middenvelder, die als speler ook voor de Catalanen uitkwam, in gesprek met Veronica.

„Ik ben natuurlijk zwaar teleurgesteld, maar het is mooi dat het publiek na het laatste fluitsignaal massaal ging staan en klappen. Dat zegt alles over de prestatie van de jongens. Ze hebben alles gegeven én er zat een idee achter het spel. We hebben behoorlijk veel kansen gecreëerd. En dat tegen Barça. Dan verdien je meer.”

Van Bommel is trots op de ontwikkeling die zijn ploeg de laatste maanden heeft doorgemaakt. „Als je terugkijkt en ons spel van vandaag vergelijkt met de manier waarop we in de voorrondes tegen BATE Borisov speelden, dan kun je stellen dat we duidelijke stappen hebben gezet. We kunnen ons nu meten met ploegen FC Barcelona, Internazionale en Tottenham Hotspur. Het is een bevestiging dat we goed bezig zijn. Al is het minder dat we slechts één punt hebben gepakt en uit Europa liggen.”

Luuk de Jong kopt de 1-2 tegen de touwen. Ⓒ REUTERS

Luuk de Jong was verantwoordelijk voor het enige Eindhovense doelpunt in het Philips Stadion. Van Bommel hoopt nog lang te kunnen genieten van zijn spits. „Luuk is al het hele seizoen goed. Ik ben ook blij dat hij zijn contract heeft verlengd. Luuk is een spits, maar kan veel meer. Hij is zó belangrijk. Ik ben hartstikke blij met hem in mijn team. Hij kan een hoger niveau zeker aan, maar van mij mag hij nog wel even blijven.”

Van Bommel deelde complimenten uit aan Lionel Messi, die juist op een moment dat PSV de overhand had de score voor Barcelona opende. „Hij is een speler die je bijna niet af kunt stoppen. We hadden afgesproken zijn schoten te blokken, maar dat lukt niet altijd. Daarom is hij ook de beste speler van de wereld”, aldus de PSV-trainer.

Op een vraag van een Spaanse journalist of Barcelona wel de Champions League kan winnen als het zoveel kansen weggeeft, zei Van Bommel: „Zij hebben altijd kans om de Champions League te winnen. Zeker als je Messi in je elftal hebt.”