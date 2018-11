Zoet: ’Dit is typerend’

De Eindhovenaren hadden ook in de vorige pouleduels (met Internazionale en Tottenham Hotspur) vaak het idee goed mee te kunnen voetballen, maar de vijf wedstrijden leverden tot dusverre maar één punt op.

„Een gevoel van teleurstelling overheerst”, zei Zoet. „We creëerden best veel kansen, maar maakten ze niet af. En dan staat het na 70 minuten opeens 0-2. Dat is in de groepsfase vaak overkomen. Het tekent ons Europese seizoen.”

PSV kwam in beide wedstrijden tegen Tottenham (2-2 en 2-1 verlies) op voorsprong. Ook in de ontmoeting met Internazionale nam PSV de leiding, maar werd uiteindelijk wel verloren (1-2). Met één punt uit vijf duels is PSV uitgeschakeld in Europa. Over twee weken is de laatste groepswedstrijd tegen Internazionale.

