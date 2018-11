Viergever: ’Pech is een grote factor’

„Dit is enorm balen”, stelde de verdediger na de Europese uitschakeling van woensdag in het eigen Philips Stadion.

„We hebben als team een goede wedstrijd gespeeld. We hebben zelf ook kansen gehad, maar ze helaas niet benut. Dat hebben niet goed gedaan”, stelde Viergever in gesprek met Veronica.

„Pech was daarin echter een grote factor. Hirving Lozano had een één-op-één-kans, die hij 99 van de honderd keer maakt, maar dit keer miste hij. Dat is typerend voor de gehele poulefase.”