Deze teams zijn door in de Champions League

Het is voor het eerst in de historie van de het kampioenenbal dat elf teams zich in ronde 5 al gekwalificeerd hebben voor de volgende ronde van de Champions League, meldt GraceNote. Alleen FC Barcelona had zich al in ronde 4 geplaatst.

Het vorige record (10) dateert uit het seizoen 2008/2009 en 2012/2013 (10).

Dit zijn de teams die door zijn:

Atlético Madrid

FC Porto

Schalke 04

Borussia Dortmund

FC Barcelona

Bayern München

Ajax

Manchester City

Real Madrid

AS Roma

Juventus

Manchester United