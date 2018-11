Messi weer voorbij Ronaldo

Messi scoorde namelijk weer voor FC Barcelona in de Champions League en dat betekende zijn 106e treffer in het kampioenenbal voor de Catalanen. En dat is een record voor een speler voor een en dezelfde club.

Ronaldo staat namelijk op 105 goals voor Real Madrid in de Champions League. En daar gaan er zeer waarschijnlijk niet meer bij komen, aangezien de 33-jarige Portugees voor vier jaar bij Juventus heeft getekend.