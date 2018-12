Cocu terug bij PSV, maar wacht nog op ’Fener’

Phillip Cocu was aandachtig toeschouwer in het Philips Stadion. Ⓒ ANP

Phillip Cocu was gisteren voor even terug in Eindhoven. Op uitnodiging van PSV bezocht de 109-voudig international van Oranje het Champions League-duel met FC Barcelona. Cocu was als speler zowel aanvoerder van de Brabanders als de Catalanen.