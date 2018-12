Gebrekkige hygiëne gevaar voor hockeyers in India

Bondscoach Max Caldas wil genieten van het WK in India, maar vreest voor de gezondheid van zijn manschappen. Ⓒ ANP

Weinig dingen in het leven van een hockeyer zo mooi als in India spelen om de wereldtitel. Het is de strekking van een gloedvol betoog dat Max Caldas houdt over het wonderlijke land met bijna 1,3 miljard inwoners. De bondscoach van de Nederlandse mannen mag er maar wat graag komen. „Prachtige omgeving. Schitterende cultuur. Verrukkelijk eten.” Nou, vooruit, misschien moet hij er één klein voorbehoud aan verbinden. „Er spelen daar tijdens een WK wel veel meer zaken dan alleen hockey.”