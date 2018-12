Erwin Koeman in onzekerheid

Aan de vooravond van de Europa League-wedstrijd tegen Dinamo Zagreb, waarin Fenerbahçe kwalificatie voor de volgende ronde kan afdwingen, liet Koeman merken dat de onzekerheid hem de keel begint uit te hangen. „Iedereen weet graag waar hij aan toe is. Simpel. Maar die vraag moet je stellen aan de mensen die boven me staan. We zien wel wat er gebeurt. Ik ben nog steeds hier en doe mijn uiterste best om, samen met Chris van der Weerden, het team in vorm te krijgen.”

Een van de vele scenario’s die circuleren is dat Koeman het kalenderjaar mag afmaken en dat er in januari weer een nieuwe trainer aan het roer wordt gezet. Tenzij Koeman tot de jaarwisseling de winning-mood erin weet te krijgen. Als nuchtere Nederlander laat de voormalige Oranje-international het allemaal maar op zich afkomen.