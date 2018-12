’Laat Overmars maar schuiven’

Blind vindt dat directeur spelersbeleid Marc Overmars, met wie hij het kampioenenbal in 1995 won, afgelopen zomer puik werk heeft verricht.

Edwin van der Sar, Marc Overmars en Danny Blind. Ⓒ ANP

Je hebt met Marc Overmars samengespeeld. Hoe doet hij het als directeur spelersbeleid?

„Marc is Marc en laat hem maar schuiven. Hij heeft een prachtige selectie samengesteld. Natuurlijk is dat een directieteamprestatie, want het gaat niet alleen om talentherkenning, maar bijvoorbeeld ook om de centen. Dat hebben ze goed gedaan.”

Welke actieve rol speel je als voormalig technisch directeur van Ajax naast je controlerende rol?

„Het zal je niet verbazen dat mijn kennis in het technische deel zit en niet op het commerciële of financiële vlak ligt. Ik heb heel goed contact met Marc en het is fijn om met hem te sparren. Heel sporadisch ben ik commissaris Blind, maar bijna altijd als ik een kop koffie kom drinken, ben ik Danny, zijn oud-collega.”

