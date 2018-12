PSV klaar voor kraker in De Kuip

Het verweer van Mark van Bommels ploeg tegen FC Barcelona geeft ondanks de nederlaag vertrouwen om het bezoek zondag aan Rotterdam winnend af te sluiten en de veertiende overwinning op rij te boeken in de Eredivisie.

Tweemaal de paal, een keer de lat en twee vrije schietkansen in de eerste helft tegen de kampioen van Spanje is een cv waarmee je voor de dag kan komen.

Alleen zal PSV oog in oog met Feyenoord-goalie Justin Bijlow scherper moeten zijn dan tegen FC Barcelona. In de Eredivisie hebben de Eindhovenaren met Luuk de Jong en Hirving Lozano weinig moeite om de kansen te verzilveren. Een paar niveaus hoger in de Champions League is het afmaken van de kansen klaarblijkelijk toch iets anders. Van dat euvel profiteerden de Catalanen optimaal hoewel De Jong in de slotfase toch zijn traditionele doelpuntje meepikte: 1-2.

Het wordt interessant om te zien hoe Van Bommel het tactisch gaat aanpakken tegen Feyenoord. Valt zijn keus op de FC Barcelona-variant – voor het eerst te zien in de tweede helft thuis tegen Tottenham Hotspur – met spits De Jong achter de sneltreinen Lozano en Steven Bergwijn. Of kiest de trainer van PSV voor de Eredivisie-variant met De Jong als diepste aanvaller.

Verder zal Van Bommel tegen Feyenoord niet sleutelen aan zijn formatie die al maanden uit dezelfde elf spelers bestaat. Het vasthouden aan die strategie leverde in het kampioenenbal slechts een gestolen puntje op tegen Spurs; in de Eredivisie gaf die vastigheid juist vaak de doorslag. Dus voor PSV niet veel om zich zorgen over te maken met het oog op zondag en daarbij loopt er bij Feyenoord geen Messi rond.