Klopp: Liverpool heeft kracht Anfield nodig

Om door te gaan in de Champions League moet de verliezend finalist van afgelopen seizoen op 11 december de laatste groepswedstrijd tegen Napoli winnen. ,,We hebben de kracht van Anfield weer eens nodig'', zei Klopp na de nederlaag bij Paris Saint-Germain (2-1). ,,We moeten er tegen Napoli een speciale avond van maken.''

Liverpool verloor drie van de vijf groepsduels en staat met zes punten op de derde plaats in poule C, achter Napoli (negen) en Paris Saint-Germain (acht). ,,Ik heb er vertrouwen in dat we het gaan halen'', zei Klopp. ,,We moeten nu op Anfield een speciale sfeer gaan creëren.''

Een zege van 1-0 volstaat op 11 december om op basis van het aantal gemaakte doelpunten Napoli voor te blijven in de groep. ,,Wat dat betreft hebben we het nog steeds in eigen handen'', aldus aanvoerder Jordan Henderson. Als Napoli ook tot scoren komt, moet Liverpool met minimaal twee doelpunten verschil winnen, omdat de wedstrijd in Napels in 1-0 eindigde voor de thuisclub.