David Villa weg bij New York City FC

De 36-jarige Villa, die in 2010 met Spanje de wereldtitel veroverde, speelde sinds 2014 in de Amerikaanse competitie MLS. In 124 competitiewedstrijden maakte Villa tachtig doelpunten. Volgens onbevestigde berichten gaat de spits naar Japan, waar zijn landgenoten Andrés Iniesta en Fernando Torres al spelen.

,,Ik heb hier een geweldige tijd gehad'', zei de oud-speler van onder meer Valencia, FC Barcelona en Atlético Madrid. ,,Het heeft me als voetballer, als mens en als familieman alles gegeven. Mijn hart ligt hier, ik ben voor de rest van mijn leven fan van New York City FC.''

Villa is met 59 doelpunten de topschutter aller tijden van het Spaanse elftal. Hij werd met zijn land niet alleen wereldkampioen, maar in 2008 ook winnaar van het EK. Een blessure hield de aanvaller van het EK 2012 dat Spanje ook won. Met Barcelona zegevierde hij een jaar eerder in de Champions League.