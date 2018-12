Volgens het Belgische Nieuwsblad proberen ze hem wellicht in januari te verkopen. Voor het Europese duel met Trnava vanavond zit Vranjes alvast niet in de selectie. Officieel omdat hij is geblesseerd.

„Vranjes gedraagt zich absoluut niet zoals een Anderlecht-speler”, aldus de nieuwe sportieve baas Michael Verschueren van Anderlecht. „Op en naast het veld moet hij zich als een kampioen gedragen. Wij distantiëren ons van zijn post en zullen een diepgaand gesprek met hem voeren.”

„Het is onaanvaardbaar dat Vranjes hooliganisme goedpraat”, vond ook trainer Hein Vanhaezebrouck. „Als voetballer moet hij zich niet in die discussies mengen. We zullen maatregelen treffen, maar een boete alleen volstaat misschien niet. Vranjes moet er zich bewust van worden dat dit niet kan.”