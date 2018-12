De Vries naar topteam: ’Heel dankbaar’

De coureur uit Sneek rijdt volgend seizoen voor ART Grand Prix, dit jaar het team van wereldkampioen George Russell. „Ik ben heel dankbaar voor deze kans”, reageert De Vries vanuit Abu Dhabi, waar hij de komende dagen gaat testen.

Enorme concurrentie

De Vries eindigde namens Prema Racing afgelopen seizoen als vierde in de Formule 2. De top-3 rijdt in 2019 in de Formule 1. „Zeker aan het begin van het jaar heb ik veel punten laten liggen, ook door eigen fouten. Daar heb ik van geleerd. Maar gelukkig heb ik ook mooie resultaten behaald en drie races gewonnen. Met mijn puntentotaal was ik vorig jaar makkelijk tweede geworden. Dat zegt wel iets over de enorme competitie.”

Formule 1

De Vries waakt ervoor om te hard van stapel te lopen. „Ik ben blij dat ik de superlicentie heb (nodig voor de Formule 1, red.), maar ik sta er heel nuchter in. Ik snap dat veel mensen de link met de Formule 1 leggen, maar in 365 dagen kan veel gebeuren. Ik heb ook weinig met teksten als ’het jaar van de waarheid’. Maar ik ben ervan overtuigd dat de resultaten bij een goede samenwerking komend jaar vanzelf komen. En dan is het vanzelfsprekend ons doel om voor het kampioenschap te gaan.”