Rossi nog niet blij met nieuwe motor

Yamaha bracht twee nieuwe motorblokken mee naar Spanje. Beide konden Rossi niet bekoren. „Dit is niet de verbetering die we nodig hebben”, aldus de Italiaan tegen Motorsport.com. „Ik heb het gevoel dat we geen stap vooruit zetten. We zijn niet snel genoeg.”

„Het probleem is niet alleen het blok. Er zijn nog meer belangrijke zaken niet op orde”, vervolgt Rossi. „Gelukkig kunnen we die gedurende het seizoen ook nog aanpassen.”

Rossi ziet zichzelf in 2019 niet op het podium. „De topteams gaan een stuk sneller dan wij, en met deze verbeteringen dichten we dat gat niet. We staan nu rond de vijfde, zesde plek. Misschien vierde als één voorin crasht, maar we vechten niet voor de overwinning.”