Scorende Lieke Martens pakt weer de dubbel met FC Barcelona

Lieke Martens Ⓒ ANP/HH

ALCORCÓN - Lieke Martens heeft met FC Barcelona weer de ’dubbel’ gepakt in Spanje. De Catalaanse voetbalsters versloegen Sporting Huelva in Alcorcón met 6-1 in de strijd om de Spaanse beker. Martens, die een basisplaats had, nam in de slotfase de vijfde treffer voor haar rekening.