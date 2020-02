Kjeld Nuis: ’Het gaat om de wereldtitels, niet om records’

Kjeld Nuis gaat op de 1000 en 1500 meter strijden voor goud op de WK afstanden in Salt Lake City. Ⓒ Foto’s Getty Images

SALT LAKE CITY - Als er wordt geschreeuwd door een nagenoeg leeg ijsstadion, zet de klok er dan maar op gelijk: dat is een kreet van Kjeld Nuis. Hij is al een flapuit met een lekkere babbel, maar in de dagen voor een vuurgevecht op de baan waarbij écht met scherp wordt geschoten, wordt hij nog een streepje luidruchtiger. De uitlaatklep van een sporter in de spannende uren voor hij de wereld mag (of moet?) laten zien wat hij kan. Het is tijd om te schitteren op de WK afstanden.