Van Dijk hunkert naar stadsderby na nederlaag tegen PSG

„Iedereen is erg teleurgesteld, vooral over de eerste helft. Daar waren we niet goed genoeg”, reageerde Van Dijk bij Sky Sports. De Oranje-international hoopt komend weekend de nare smaak weg te spoelen in de stadsderby. „Voor mij kan de wedstrijd tegen Everton niet vroeg genoeg beginnen. Ik keek er al naar uit, maar nu helemaal.”

Het had weinig gescheeld of PSG had vanaf de 25e minuut met tien man moeten spelen. „Marco Veratti had een rode kaart moeten krijgen”, zei Van Dijk. „De scheidsrechter maakt echter een andere beslissing en dat moeten we accepteren.”

Liverpool heeft het lot nog wel in eigen hand. Over twee weken speelt de ploeg van trainer Jurgen Klopp tegen directe concurrent Napoli. Bij een 1-0 overwinning, of een winst met twee doelpunten verschil, gaan de Engelsen door. „Dat is de laatste kans. We gaan er alles aan doen. Het wordt een fantastische wedstrijd, onder hoge druk”, aldus van Dijk.