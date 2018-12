Dubbele loting voor Oranje in Dublin

Veel van zijn collega's vliegen zondag na de loting terug naar huis, maar Koeman blijft nog een dag. Maandag loot Oranje ook mee voor de finaleronde van de Nations League.

Tot veler verrassing, niet in de laatste plaats van Koeman zelf, eindigde de nationale ploeg in de A-divisie als eerste in de groep met Frankrijk en Duitsland, de wereldkampioenen van 2018 en 2014. Oranje is daardoor verzekerd van twee kansen om het EK 2020 te halen. Mocht het volgend jaar in de reguliere kwalificatie niet lukken, dan krijgt Koeman met zijn ploeg in maart 2020 nog een herkansing in de play-offs.

EK-kwalificatie

De bondscoach heeft in Dublin gezelschap van KNVB-directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma, secretaris-generaal Gijs de Jong en teammanager Fernando Arrabal. Oranje zit bij de loting voor de EK-kwalificatie in pot 1, samen met België, Frankrijk, Spanje, Italië, Kroatië, Polen en de drie landen die zich ook hebben geplaatst voor de finaleronde van de Nations League: Zwitserland, Engeland en Portugal. De vier finalisten worden verdeeld over de groepen A tot en met D, die net als poule E uit vijf landen komen te bestaan. In de andere vijf groepen zitten zes landen.

Nations League

Oranje speelt begin juni geen kwalificatiewedstrijden, maar het strijdt dan om de lucratieve eindzege in de Nations League. Op maandag vindt de loting plaats voor de halve finales. De eindronde wordt in de Portugese steden Porto en Guimarães gespeeld, hoewel de UEFA dat officieel nog moet bevestigen. De winnaar van het toernooi krijgt 6 miljoen euro.

Aan de EK-kwalificatie doen 55 landen mee. De eerste twee van iedere groep plaatsen zich voor de eindronde van 2020, die in twaalf landen wordt gespeeld. Amsterdam is dan een van de speelsteden. Bij de loting voor de kwalificatie geldt een aantal restricties. Zo kan Kosovo niet bij Servië en Bosnië-Herzegovina in de poule komen en Spanje niet bij Gibraltar. Ook wordt rekening gehouden met eventuele lange reisafstanden naar steden in Kazachstan, Azerbeidzjan en op IJsland. Rusland en Oekraïne zitten in dezelfde pot en kunnen elkaar dus sowieso niet treffen.

De eerste speelronde van de kwalificatiereeks is van 21 tot en met 23 maart, de laatste ronde wordt tussen 17 en 19 november afgewerkt.