Coulthard betitelt Verstappen als ’serieuze WK-kandidaat’

Coulthard, zelf meervoudig GP-winnaar, verwacht dat Red Bull in 2019 de kloof met Mercedes en Ferrari kan dichten. „De wagen van Red Bull had in 2018 meer downforce dan welke auto dan ook”, zegt hij in gesprek met Speedweek. „Wanneer de samenwerking tussen Honda en Red Bull brengt wat men verwacht, kan Max wat mij betreft een grote uitdager voor de wk-titel en Lewis Hamilton worden.”

De Schot gaat zelfs een stapje verder: „Ik denk dat de jonge Verstappen een van de weinige coureurs is die Hamilton in een rechtstreeks duel aan kan pakken. Laten we zien waar Red Bull mee komt, waar Verstappen over droomt en wat we willen zien als fans: een duel om de wereldtitel tussen Hamilton in de Mercedes, Vettel in de Ferrari en Verstappen in de Red Bull.”

Hij vindt bovendien dat de Nederlander volwassen is geworden. „Zelfs nu hij nog wat ruwe randjes heeft. Hij heeft een stap terug gedaan en ineens was hij er weer. Ik weet zeker dat Max Verstappen in 2019 met een goede auto een gooi naar de wereldtitel kan doen.”

