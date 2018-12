Red Bull-baas Horner uit kritiek op Renault

Nu won Red Bull vier races over het gehele seizoen, maar Horner vermoedt dat dit er meer hadden en misschien wel moeten zijn. „Het is altijd moeilijk te zeggen en er zijn veel mitsen en maren, maar ik denk dat dit seizoen er met ongeveer 40 kW (55 pk, red) extra ook al heel anders had uitgezien”, zegt hij tegen Motorsport.com.

De chassis van de RB14 was zelfs goed genoeg voor de wereldtitel, meent de Britse teambaas. Renault heeft het dan ook vooraf laten liggen, denkt Horner. „Ik neem echt mijn hoed af voor iedereen in de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. Zij hebben misschien wel ons beste chassis ooit gebouwd. Als je eens kijkt naar andere teams die dezelfde motor gebruiken, dan is er echt een wereld van verschil.”

Wat betreft de betrouwbaarheid van Honda, de nieuwe motor voor 2019, maakt hij zich geen zorgen. Het kijkt vooral nog even naar dit seizoen en vindt dat ze te vaak zijn uitgevallen. „Dat was zelfs onze voornaamste achilleshiel. We proberen nu het vermogen en de betrouwbaarheid van de grote teams - Ferrari en Mercedes - te bereiken. Lewis Hamilton heeft dit seizoen bijvoorbeeld maar één echte DNF (Did Not Finish, red) gehad en Sebastian Vettel ook. Dat zijn de cijfers waar wij ook naar streven.”