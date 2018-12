Sevilla-coach: ’Promes kent zijn plek’

Promes begint naar verwachting op de reservebank. De international, tegen Duitsland nog trefzeker voor Oranje, komt nauwelijks in de planen van trainer Pablo Machin voor. Dit weekend werd Promes een invalbeurt van slechts twee minuten gegund tegen Real Valladolid (1-0 winst).

„Elke speler die we naar Sevilla halen, heeft het juiste niveau”, zegt Machin. Hij haalde Promes deze zomer voor 21 miljoen euro op bij Spartak Moskou. „Dat Quincy niet vaak speelt betekent niet dat we niet blij met hem zijn. We hebben een grote selectie en elke speler kent zijn plek. Niemand speelt elke wedstrijd.”

Bekijk ook: Sevilla wint en gaat aan kop in La Liga

Reden tot wisselen heeft Machin niet. Zijn ploeg is koploper in de Spaanse competitie. „Iedereen heeft er een mening over, maar ik vind het veelzeggend dat wij eerste staan”, aldus de oefenmeester. „Maar Real Madrid en FC Barcelona zijn ook geweldige ploegen. Ze doen veel dingen beter dan wij, op punten pakken na.”

De vorige wedstrijd tussen Sevilla en Standard Luik eindigde in een 5-1 overwinning voor de Spanjaarden. „Toch wordt deze wedstrijd weer anders. Standard kan een bal snel naar voren krijgen. Daar moeten we op voorbereid zijn.”