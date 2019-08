Voormalig Feyenoord-coach Bengtsson (73) overleden

Bengtsson was ruim een jaar trainer van Feyenoord. Eind 1989 kwam hij Pim Verbeek bijstaan, maar de Rotterdamse club eindigde slechts als elfde. Ook het jaar erop ging het niet goed. In maart 1991 moest Bengtsson vertrekken.

Na zijn periode bij Feyenoord was Bengtsson nog trainer bij PAOK Saloniki, Apollon Limassol en technisch directeur bij Örgryte. Het Noorse Molde was zijn laatste club. In 2003 nam hij er ontslag. Bengtsson werd 73 jaar.