Voetballers RB Leipzig trainen weer, maar zonder lichaamscontact

„We zorgen voor individuele training met de bal”, zei sportdirecteur Markus Krösche tegen Sky.

Volgens het voetbaltijdschrift Kicker werden de voetballers over drie trainingsvelden verdeeld om oefeningen te doen. „Het is training met de bal, zonder dat er lichamelijk contact is”, legde Krösche uit. Ook voor en na de training werd contact tussen de spelers zoveel mogelijk vermeden. De voetballers kleedden zich in hun eigen kamers op het trainingscomplex om.

De sportdirecteur zei veel met zijn collega’s van de andere clubs te overleggen over de huidige situatie. „Er is veel solidariteit onder elkaar. We willen het seizoen afmaken en de toeschouwers weer voetbal aanbieden. Want het voetbal verbindt ons.”