Groenendijk: ’We kunnen het Ajax moeilijk maken’

Vorig jaar hield ADO een punt over aan het bezoek aan Amsterdam. „Ik heb dat jaar gezegd dat er overal wel wat te halen viel voor ons”, blikt Groenendijk terug op de clubsite. „Daar werd soms om gelachen, maar het werd daar wel 0-0.”

„Over het kwaliteitsverschil hoeven we niet moeilijk te doen, maar dit is voor ons een mooie uitdaging. We gaan onze huid zo duur mogelijk verkopen. Dat we het ze moeilijk kunnen maken, hebben we vorig jaar twee keer laten zien. We moeten er klaar voor zijn. Ik heb er alle vertrouwen in, de jongens werken keihard.”

Robert Zwinkels Ⓒ Hollandse Hoogte

Doelman Robert Zwinkels was vorig jaar de uitblinker bij ADO. „Ik kon mezelf toen echt onderscheiden”, zei de jeugdexponent van Ajax. „Ik wist een paar goede reddingen te maken.”

Zwinkels is sinds kort weer eerste doelman in Den Haag. Indy Groothuizen moet na enkele mindere optredens genoegen nemen met een reserverol. „Het gaat nog wat wisselvallig, maar ik voel me goed”, aldus Zwinkels. „Het is leuk om weer te mogen keepen. Ik probeer elke wedstrijd alles te geven.”