Vettel: ’Ik was niet op mijn best in 2018’

Na tien races stond de Ferrari-coureur nog bovenaan in de WK-stand, maar hij zag zijn concurrent Lewis Hamilton er weer met de wereldtitel vandoor gaan. Van de laatste negen races won Vettel er nog maar één.

„Natuurlijk, in dit jaar durf ik mijn hand op te steken en toe te geven dat ik fouten heb gemaakt. Zo zie je maar hoe snel alles kan keren. Ik moet enkele dingen goed nabeschouwen. Ik denk dat ik wel weet wat ik moet doen achter het stuur. En als je terugkijkt, dan kun je stellen dat ik niet overal op mijn best was”, zegt hij tegen Motorsport.com.

Lessen geleerd

Hij vervolgt: „Dus kijk ik eerst naar mijzelf. Ik denk dat ik beter kan dan afgelopen jaar.” Uiteindelijk won de Duitser vijf races, maar zag hij Hamilton elf keer op het hoogste schavot staan. „We weten nu waar het mis is gegaan”, aldus Vettel.

De Ferrari-man meent dat hij - met zijn team - zijn lessen heeft geleerd. „Het was een zwaar jaar. Maar ons team is sterk en heeft potentieel. Maar er is wel hier en daar wat gebeurd binnen onze ploeg. Het overlijden van onze voorzitter (Sergio Marchonne, red) is logischerwijs hard aangekomen en had de nodige impact.”

Maar de Duitser blijft het positief inzien voor zijn Italiaanse bolide voor 2019. „We hebben genoeg races gehad dat ik alles uit de wagen heb gehaald. Nu moeten we even dit seizoen afsluiten. Ik geloof niet dat ik veel moet veranderen. Slechts kleine aanpassingen en dan zijn we volgend jaar nog sterker.”

