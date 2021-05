Basketballer Westbrook evenaart record triple-double

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Westbrook evenaart record triple-double

09.47 uur: Basketballer Russell Westbrook heeft in de wedstrijd tussen Washington Wizards en Indiana Pacers in de Amerikaanse competitie NBA zijn 181e triple-double in zijn loopbaan gemaakt. Hij evenaarde hiermee het NBA-record van Oscar Robertson, die in de jaren 60 en 70 succesvol met triple-doubles was.

Westbrook kwam in de wedstrijd tot 33 punten, 19 rebounds en 15 assists. Met de Wizards won hij het duel van de Pacers na verlenging met 133-132. Bradley Beal was de topscorer bij de Wizards met vijftig punten.

Robertson maakte zijn triple-doubles tussen 1960 en 1974. Westbrook was blij met de evenaring van het record. „Dit is ongelooflijk. Ik ben ontzettend dankbaar en wil iedereen bedanken die mij heeft geholpen op deze reis.”

Stephen Curry was met 49 punten op dreef bij Golden State Warriors. Hij leidde zijn ploeg hiermee naar de overwinning tegen Oklahoma City Thunder. De Warriors blijven hiermee in de race voor de achtste plek in de Western Conference, die recht geeft op deelname aan de play-in. Clubs kunnen zich via de play-in nog plaatsen voor de play-offs.