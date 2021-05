BMX’ster Merel Smulders naar Spelen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Portugees Rodrigues wint Ronde van de Algarve

De Portugese wielrenner João Rodrigues heeft de Ronde van de Algarve gewonnen, een rittenkoers in het zuiden van Portugal. De vijfde en laatste etappe eindigde met de beklimming van de Alto de Malhão, een korte venijnige klim.

Rodrigues, gestart als de nummer 2 van het klassement, zette op de slotklim de aanval in op de Britse geletruidrager Ethan Hayter. De 26-jarige renner van het kleine W52-FC Porto slaagde in zijn opzet. De dagzege moest hij wel aan de Fransman Élie Gesbert van Arkéa-Samsic laten.

Hayter, de jonge renner van Ineos Grenadiers, had zaterdag kostbare seconden verspeeld door een val in de door de Deen Kasper Asgreen gewonnen individuele tijdrit. Lang leek het er zondag op dat hij met succes zijn leidende positie zou verdedigen, maar Rodrigues zette anderhalve kilometer onder de top samen met zijn land- en ploeggenoot Amaro Antunes de aanval in. Aangekomen bleek Hayter 21 seconden te hebben moeten toegeven, teveel voor zijn eerste eindzege in een rittenkoers.

Wielersport: BMX’ster Merel Smulders kwalificeert zich voor Olympische Spelen

17:19 uur BMX’ster Merel Smulders heeft zich bij de wereldbekerwedstrijden van Verona verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen. De jongere zus van Laura Smulders eindigde zondag als vierde, nadat ze een dag eerder al tweede was geworden achter landgenote Judy Baauw.

Merel Smulders deed het duidelijk beter dan concurrentes als Merle van Benthem en Ruby Huisman en mag zich opmaken voor Tokio. Eerder wisten Laura Smulders, die de tweede wereldbekermanche in Verona won, en Baauw al dat ze komende zomer naar Japan afreizen.

Wielersport: Van Vleuten wint Wielerweek Valencia

16:36 uur Annemiek van Vleuten heeft de Wielerweek Valencia gewonnen, een vierdaagse rittenkoers in Spanje. In de slotrit bleef de Sloveense Urska Zigart van Team BikeExchange het peloton net voor. De Italiaanse Arianne Fidanza won de sprint om de tweede plaats. Van Vleuten passeerde als twaalfde de finish na een rit van Finestrat naar Alicante over 114 kilometer.

Van Vleuten dankte haar eindzege aan een machtige aanval in de eerste etappe. Daarin kwam ze, ondanks een val in de finale, met meer dan twee minuten voorsprong alleen aan. Na eerdere zeges in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen heeft ze haar nieuwe ploeg Movistar inmiddels vier overwinningen bezorgd.

Op de erelijst van de Setmana Ciclista Valenciana is ze de opvolger van landgenote Anna van der Breggen.

Voetbal: België maakt zorgen om geblesseerde Mertens

14:16 uur De Belgische bondscoach Roberto Martinez hoopt volgende maand bij het Europees kampioenschap over Dries Mertens te kunnen beschikken. De 34-jarige aanvaller van Napoli viel zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Spezia kort na zijn invalbeurt uit met een enkelblessure.

„Mertens heeft onderzoeken ondergaan en zijn toestand wordt dagelijks geëvalueerd”, meldt Napoli zondag.

België begint de voorbereiding op het EK over enkele weken. Rusland is op 12 juni de eerste tegenstander van de nummer 3 van het laatste WK.

Wielrennen: Vertrek Bennett bij wielerploeg Lefevere aanstaande

13.39 uur: Het vertrek van Sam Bennett bij de wielerploeg Deceuninck - Quick Step lijkt aanstaande. Dat heeft manager Patrick Lefevere zondag voor de start van de tweede rit van de Giro verklaard.

De 30-jarige Ier koerst sinds vorig jaar voor de Belgische topploeg. Lefevere liet in Italië doorschemeren dat er volgend seizoen een einde komt aan de samenwerking met Bennett, vooral om financiële redenen.

„Of het puur om het geld gaat? Dat moet je hem of zijn manager vragen”, aldus Lefevere die toegaf dat Bennett al heeft laten weten te vertrekken. Ook lijkt de manager niet meer van plan de Ier op andere gedachten te willen brengen. „Bij mij is er een bepaald moment waarop ik niet meer te overtuigen ben. Als ik de klik gemaakt heb is het over.”

Bennett behaalde dit jaar ritzeges in de UAE Tour, Parijs-Nice en de Ronde van de Algarve. Hij won ook in Brugge-De Panne.

Mountainbiken: Lecomte oppermachtig in eerste wereldbeker

13.15 uur: De Française Loana Lecomte heeft met overmacht de eerste wereldbekerwedstrijd mountainbike van dit seizoen gewonnen. Lecomte reed het grootste deel van de wedstrijd in het Duitse Albstadt alleen voorop. Haar landgenote en regerend wereldkampioene Pauline Ferrand Prevot finishte op een kleine minuut als tweede. De Amerikaanse Haley Batten bereikte in haar eerste wereldbekerwedstrijd bij de elitevrouwen als derde de finish.

Anne Terpstra werd zesde. De Nederlands kampioene moest 1.47 toegeven op Lecomte, die haar vorig jaar in Nove Mesto van de zege afhield.

Volleybal: De Kruijf deze zomer niet in nationale ploeg

12.49 uur: Volleybalster Robin de Kruijf komt deze zomer niet uit voor het Nederlands team. De 30-jarige middenaanvalster, die vorige week zaterdag haar eerste Champions League won, is na een zwaar seizoen in Italië en na dertien opeenvolgende jaren nationaal team toe aan fysieke en mentale rust.

„De afgelopen dertien jaar heb ik altijd zowel voor een club als voor het nationaal team gespeeld. Na een zwaar seizoen in Italië, waar we feitelijk het hele seizoen in een afgesloten bubbel leefden, ben ik toe aan meer vrijheid en meer tijd voor mijzelf”, aldus De Kruijf. Ze bekijkt volgend jaar of ze zich weer beschikbaar wil stellen voor Oranje.

De Kruijf pakte met haar ploeg Imoco Volley Conegliano dit jaar de Italiaanse landstitel, de beker, de Supercup en de Champions League. Vorige week zaterdag won De Kruijf met haar team in de finale met 3-2 van haar voormalige werkgever Vakifbank Istanbul.

Ze debuteerde in Oranje in 2008 onder bondscoach Avital Selinger. Sindsdien kwam zij 347 keer uit voor het Nederlands team.

„Onze dank naar Robin de Kruijf is groot, want zij heeft tot nu toe een hele grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Nederlands team. Dat zij nu een pas op de plaats maakt, bevestigt wat wij al een tijdje weten: namelijk dat de combinatie club en nationaal team een hele belastende is op de lange termijn. Wij blijven daarom investeren in het opleiden van speelsters”, aldus Joop Alberda, technisch directeur van de Nevobo.

Voetbal: Onderhandelingen over locatie Champions League-finale gaan door

11.23 uur: De onderhandelingen over de locatie voor de Champions League-finale tussen Manchester City en Chelsea gaan zondag door. Dat heeft de Britse minister Michael Gove (Kabinetszaken) zondag gezegd tegen Sky News.

De eindstrijd op 29 mei staat gepland in Istanbul. Maar de Britse regering heeft Turkije vanwege het coronavirus op de zogenaamde rode lijst gezet. Dat betekent dat iedereen die vanuit dergelijke landen Groot-Brittannië binnenkomt, op eigen kosten tien dagen in hotelquarantaine moet. Dat maakt het moeilijk voor Engelse fans om het duel bij te wonen.

„Het zijn delicate onderhandelingen die op dit moment worden gehouden”, aldus Gove. De minister liet zich niet uit over een mogelijke andere locatie voor de finale. „Ik wil er niet tussen gaan zitten omdat de gesprekken nu gaande zijn. Maar ik begrijp dat de fans in Engeland graag willen dat de finale hier wordt gespeeld.”

Basketbal: Westbrook evenaart record triple-double

09.47 uur: Basketballer Russell Westbrook heeft in de wedstrijd tussen Washington Wizards en Indiana Pacers in de Amerikaanse competitie NBA zijn 181e triple-double in zijn loopbaan gemaakt. Hij evenaarde hiermee het NBA-record van Oscar Robertson, die in de jaren 60 en 70 succesvol met triple-doubles was.

Westbrook kwam in de wedstrijd tot 33 punten, 19 rebounds en 15 assists. Met de Wizards won hij het duel van de Pacers na verlenging met 133-132. Bradley Beal was de topscorer bij de Wizards met vijftig punten.

Robertson maakte zijn triple-doubles tussen 1960 en 1974. Westbrook was blij met de evenaring van het record. „Dit is ongelooflijk. Ik ben ontzettend dankbaar en wil iedereen bedanken die mij heeft geholpen op deze reis.”

Stephen Curry was met 49 punten op dreef bij Golden State Warriors. Hij leidde zijn ploeg hiermee naar de overwinning tegen Oklahoma City Thunder. De Warriors blijven hiermee in de race voor de achtste plek in de Western Conference, die recht geeft op deelname aan de play-in. Clubs kunnen zich via de play-in nog plaatsen voor de play-offs.