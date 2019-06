Messi trefzeker in laatste oefenduel

De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni won voor eigen publiek in San Juan de laatste oefenwedstrijd met 5-1 van Nicaragua. Lionel Messi tekende laat in de eerste helft voor de eerste twee treffers. De eerste na een solo, de andere in de rebound nadat een inzet van Sergio Agüero stuitte op doelman Justo Lorente.

Messi werd in de rust gewisseld voor Paulo Dybala. Lautaro Martinez, die de plaats van Agüero had overgenomen, breidde in de tweede helft de score uit met twee doelpunten. Roberto Pereyra zorgde in de 81e minuut voor de 5-0. Juan Barrera redde in de slotminuut de eer van de Midden-Amerikanen. Ajacied Nicolás Tagliafico viel in de 56ste minuut in bij Argentinië.

De Argentijnen spelen op de Copa América in de groepsfase tegen Colombia, Paraguay en het speciaal uitgenodigde Qatar.

Uruguay won in Montevideo het oefenduel met Panama met 3-0. Maximiliano Gomez, Luis Suárez en Federico Valverde scoorden.