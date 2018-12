Feyenoord overwintert weer in Marbella

De selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst verblijft van dinsdag 8 tot en met zondag 13 januari in de Spaanse kustplaats.

Feyenoord overwinterde al vijf keer eerder in Marbella. Ook in april van dit jaar verbleef de ploeg in de mondaine badplaats. Feyenoord bereidde zich daar toen voor op de bekerfinale tegen AZ.

Van Bronckhorst gaat veelal besloten trainen op het Marbella Football Center. Feyenoord wil minimaal één keer in het openbaar oefenen en onderzoekt nog of het vrijdag of zaterdag een vriendschappelijke wedstrijd kan spelen.

Feyenoord opent de tweede helft van de competitie op 19 januari met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.