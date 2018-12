McGregor deelt aandoenlijke video

Terwijl de UFC-vechter soepeltjes op een speciaal boksapparaat slaat, probeert zijn anderhalve jaar oude zoon hem te imiteren. Met veel te grote handschoenen om zijn kleine vuistjes poogt het binkie een kleine bokszak goed te raken, al het lukt het hem maar moeilijk om zijn focus erbij te houden.

Vader Tony doet ook zijn best, maar het is duidelijk dat Conor het talent niet van zijn ouweheer heeft geërfd.

Bekijk ook: McGregor steekt hand in eigen boezem

In een verhaal op Instagram stak McGregor ook nog even de draak met hij rijverbod dat hij eerder deze week kreeg opgelegd. Bij een video van zijn zoontje in een grote bestuurbare auto plaatste hij de tekst: „Ik heb mijn nieuwe chauffeur gevonden.”

Bekijk ook: Zes maanden rijverbod voor McGregor