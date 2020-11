Veelbelovende start Vrouwen Eredivisie: ’Soms meer kijkers dan bij de mannen’

Fresia Cousiño Arias is bij FOX Sports het gezicht van de Vrouwen Eredivisie. Ⓒ BSR Agency

De verloren WK-finale van de Oranje Leeuwinnen tegen de Verenigde Staten was in 2019 het best bekeken programma van het jaar. Bijna 5,5 miljoen Nederlanders zaten voor de buis. Zelfs de return in de halve finale van de Champions League tussen Ajax en Tottenham Hotspur kon daar niet aan tippen, met ‘slechts’ 4,8 miljoen kijkers. Wat dat betreft was het niet meer logisch dat FOX Sports begin dit seizoen begon met het wekelijks uitzenden van een wedstrijd uit de Vrouwen Eredivisie. Ook hier zijn de kijkcijfers goed.