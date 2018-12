Angelino vol bravoure naar De Kuip

Angelino is weer eens mee opgekomen en legt ondanks de druk van Barcelona-verdediger Nelson Semedo aan voor een voorzet. Ⓒ ANP

EINDHOVEN - De overtuigende zege bij Feyenoord (1-3) gaf veel PSV’ers in februari het gevoel dat de landstitel binnen handbereik was. Ook de nieuwe attractie aan de Eindhovense linkerkant weet wat het is om te winnen in De Kuip. De spectaculaire Angelino barst ondanks de nederlaag in de Champions League tegen FC Barcelona van het zelfvertrouwen bij zijn nieuwe club richting de volgende wedstrijd in Rotterdam.