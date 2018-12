Koeman blij met brilstand

De Turken speelde in eigen huis met 0-0 gelijk tegen het Kroatische Dinamo Zagreb, dat al geplaatst was en met 13 punten niet meer in te halen is. De Turken tilde hun totaal met het gelijkspel naar acht punten.

Omdat het Slowaakse Spartak Tranava op bezoek bij de kansloze hekkensluiter Anderlecht ook eindigde met de brilstand nog op het bord zijn de kaarten met nog één wedstrijd te gaan al volledig geschud.

Koeman is als interim-trainer prima begonnen bij Fenerbahçe, dat onder Phillip Cocu een dramatische seizoenstart kende. Hij boekte een gelijkspel in de beladen derby tegen Galatasaray en won van Anderlecht en Alanyaspor.

Afgelopen weekeinde moest hij met een nederlaag tegen Trabzonspor de eerste tegenvaller incasseren. Het is echter nog onduidelijk hoe de clubleiding de toekomst ziet.

