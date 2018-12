Dost helpt Keizer aan zesklapper

Keizer, die zowel Bas Dost als oud-Ajacied Nemanja Gudelj een basisplaats gaf, zat bijna de hele wedstrijd ontspannen op de bank in Baku. Al na vijf minuten zette Dost de ploeg op 0-1. De Nederlander was koelbloedig vanaf de strafschopstip.

Sporting kon niet lang van genieten van de voorsprong, want Abdellah Zoubir schoot nog geen tien minuten later de 1-1 tegen de touwen, maar na de 1-2 van Bruno Fernandes in minuut twintig was er geen vuiltje meer aan de lucht voor de Portugezen.

Nog voor rust schoot Nani de derde Portugese treffer tegen de touwen. Na een aanval over meerdere schijven, waaronder Dost, slalomde de buitenspeler zich langs enkele Qarabag-verdedigers om vervolgens ook de doelman te verschalken.

In de tweede helft tilden Abdoulaye Diaby (twee) en Bruno Fernandes de score naar 1-6.

Arsenal, dat al zeker was van de knock-outfase, had geen kind aan het Oekraïense Vorskla Poltava. De al geplaatste Gunners, die met een B-elftal ten strijde trokken, wonnen in Kiev met 3-0. Emile Smith-Rowe, Aaron Ramsey en Joseph Willock verzorgden de Engelse goals.

De ploeg van Unai Emery heeft in totaal dertien punten, drie meer dan Sporting. Vorskla Poltava en Qarabag FK hebben beide drie punten.

Tweede duel

Het duel in Azerbeidzjan was het tweede duel voor Keizer als eindverantwoordelijke bij Sporting. De deze maand van Al-Jazira overgenomen trainer won afgelopen weekeinde ook al zijn eerste wedstrijd. In de beker werd simpel afgerekend met derdeklasser Lusitano FCV: 4-1. Ook toen was Dost trefzeker.

Voor Keizer was het zijn eerste Europese zege. Vorig jaar kwam hij met Ajax in vier voorrondewedstrijden tot twee remises en twee nederlagen.

