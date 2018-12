Schippers blij met Bennema: ’Goed in gevoel’

’Ontzettend blij’ zelfs, zo stelde ze in gesprek met de NOS tijdens haar trainingskamp in het Turkse Belek. „We hebben eerder heel goed samengewerkt. Na acht jaar waren we vervolgens allebei toe aan iets nieuws, maar ik heb altijd vertrouwen gehouden in Bart. ”

Onder Bart Bennema hoopt Dafne Schippers weer titels te pakken. Ⓒ Hollandse Hoogte

Onder Bennema boekte Schippers grote successen. Ze werd in 2015 wereldkampioen op de 200 meter en veroverde een jaar later in Rio op diezelfde afstand een zilveren plak. In 2015 en 2017 werd ze verkozen tot Sportvrouw van het Jaar. Bennema won in 2015 de prijs van Coach van het Jaar.

Met Reider als trainer lukte het Schippers niet om prijzen te blijven pakken. Met Bennema hoopt ze weer haar oude niveau te benaderen. „Ik heb veel over mezelf geleerd, maar ook over andere trainingsmogelijkheden. Bart is heel goed in gevoel. Om gevoel in races om te zetten in techniek. En ik denk dat ik daar erg de behoefte aan heb...”

Reider trok begin november vanwege privéomstandigheden de deur achter zich dicht bij de Atletiekunie en keerde terug naar de Verenigde Staten.

