Naoufal Bannis (18) redt Feyenoord in extremis tegen FC Emmen

Beide trainers hadden een andere keeper opgesteld. Bij FC Emmen was Dennis Telgenkamp gepasseerd na de 4-0 nederlaag tegen SC Heerenveen en kreeg Felix Wiedwald de voorkeur van trainer Dick Lukkien. Bij Feyenoord is Justin Bijlow onomstreden, maar de jeugdige goalie ontbrak door een lichte blessure en werd vervangen door Nick Marsman.

Die kende een ongelukkige start, want al na vier minuten kwam Marsman wild uit en torpedeerde hij FC Emmen-aanvaller Michael de Leeuw in kansrijke positie. Anco Jansen benutte de door scheidsrechter Björn Kuipers toegekende strafschop.

Feyenoord had het lastig met FC Emmen, dat goed standhield, maar zichzelf in een tijdsbestek van twee minuten in de nesten werkte. Eerst ging routinier Jansen onbesuisd hard een duel aan, waarvoor hij rood incasseerde, en meteen daarna wees Kuipers naar de stip vanwege vasthouden van Bannis door Miguel Araujo. Mark Diemers benutte koel de strafschop (1-1).

Bannis was even daarvoor in het veld gekomen als vervanger van Steven Berghuis. De aanvoerder van Feyenoord werd hard geraakt door Nick Bakker en moest strompelend het veld verlaten. Slecht nieuws voor Feyenoord gezien het zware programma tot de kerst. Donderdag komt CSKA Moskou naar De Kuip en zondag FC Groningen. „Ik denk dat het wel meevalt”, zei Advocaat na afloop. „Twee dagen, dan kan hij wel weer spelen.”

Met een man minder wist FC Emmen toch weer op voorsprong te komen. De Leeuw verraste Feyenoord-doelman Marsman met een knal van grote afstand (2-1), opnieuw geen sterke beurt van de goalie. Net voor rust wist Feyenoord langszij te komen door een geplaatste bal van Jens Toornstra (2-2).

Feyenoord had daardoor 45 minuten om het vierde gelijkspel van het seizoen te voorkomen. Je zou denken dat dat geen probleem zou moeten zijn tegen tien man, maar toch had de ploeg van trainer Dick Advocaat het erg moeilijk na rust. Er waren nog wel goede kansen, zo trof Luciano Narsingh de lat en kopte Bart Nieuwkoop via de bovenkant van de lat over, maar toch wist FC Emmen lang stand te houden. Met in het achterhoofd wel de wetenschap dat Feyenoord vorig jaar in de zesde minuut van de blessuretijd nog had toegeslagen via Toornstra, wat de Rotterdammers toen nog een punt opleverde (3-3). Ditmaal was het Bannis die met zijn late goal voor grote verslagenheid zorgde bij FC Emmen, dat op slechts drie punten uit zeven wedstrijden blijft staan.

Bekijk hier het programma en de uitslagen en zie hier de stand in de Eredivisie.